Губернатор Игорь Руденя поздравил со 101-летием участницу Великой Отечественной войны Лидию Гавриловну Челнокову

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10 марта 101 год исполнился участнице Великой Отечественной войны, жительнице Торжка Лидии Гавриловне Челноковой. С днем рождения Лидию Гавриловну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.
«Вы встретили войну молодой 20-летней девушкой. Ваш добросовестный и самоотверженный труд стал вкладом в общую Победу. Ваше поколение на фронте и в тылу сражалось за свободу Родины, мир и благополучие для всех нас», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.
Лидия Гавриловна родилась на хуторе Просвет Пироговского сельского поселения Торжокского района. В начале войны ее направили на строительство оборонительных сооружений на станцию Селижарово Калининской области. Тогда же она устроилась на работу в госпиталь.
С 1943 года Лидия Гавриловна трудилась в органах уголовно-исполнительной системы, где проработала более 30 лет.
Лидия Гавриловна награждена юбилейными медалями, ведомственными наградами уголовно-исполнительной системы, является «Ветераном труда».
Пресс-служба Правительства Тверской области