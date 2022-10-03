Губернатор Игорь Руденя поздравил со 101-летием участницу Великой Отечественной войны Лидию Гавриловну Челнокову

10 марта 101 год исполнился участнице Великой Отечественной войны, жительнице Торжка Лидии Гавриловне Челноковой. С днем рождения Лидию Гавриловну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вы встретили войну молодой 20-летней девушкой. Ваш добросовестный и самоотверженный труд стал вкладом в общую Победу. Ваше поколение на фронте и в тылу сражалось за свободу Родины, мир и благополучие для всех нас», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Лидия Гавриловна родилась на хуторе Просвет Пироговского сельского поселения Торжокского района. В начале войны ее направили на строительство оборонительных сооружений на станцию Селижарово Калининской области. Тогда же она устроилась на работу в госпиталь.

С 1943 года Лидия Гавриловна трудилась в органах уголовно-исполнительной системы, где проработала более 30 лет.

Лидия Гавриловна награждена юбилейными медалями, ведомственными наградами уголовно-исполнительной системы, является «Ветераном труда».

Пресс-служба Правительства Тверской области