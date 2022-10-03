В Тверской области проходят донорские акции

Областная станция переливания крови проводит донорские дни. 28 марта запланирована акция с участием студентов Тверского педагогического колледжа.

2 марта станция переливания крови провела акцию «Я – донор», участником которой стали более 40 человек. В результате заготовлено 16 литров крови.

Напомним, донором крови может стать любой гражданин старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству крови, с весом более 50 кг. При каждом визите на станцию переливания крови потенциальный донор проходит бесплатное медицинское обследование, которое включает в себя прием врачом-трансфузиологом и предварительное лабораторное исследование. Решение о допуске к донации принимает медик по итогам анализов.

В день сдачи крови донору предоставляется компенсация на питание в размере 5% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения. В настоящее время размер компенсации составляет 625 рублей 20 коп. Трудовым кодексом РФ предусмотрено освобождение от работы в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского обследования.

Доноры, сдавшие безвозмездно кровь или ее компоненты 40 и более раз или плазму крови 60 и более раз, награждаются нагрудным знаком «Почетный донор России». Награжденным предусмотрены ежегодная денежная выплата, внеочередное оказание медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения и другие льготы.

Дополнительная информация о том, как стать донором, по телефону: 8 (4822) 58-74-32.

Пресс-служба Правительства Тверской области