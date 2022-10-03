Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей бельского края с Днем освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков

10 марта отмечается 79-я годовщина освобождения Города воинской доблести Белый и Бельского района от немецко-фашистских захватчиков. С этим событием ветеранов и жителей муниципалитетов поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«В этот день, после 20-ти тяжелейших месяцев непрекращающихся боев, бельская земля была освобождена от врага. Солдаты и офицеры Красной Армии, воины-сибиряки, партизаны и подпольщики покрыли себя неувядаемой славой в борьбе за свободу и независимость нашего Отечества. Пять лет назад город Белый первым в Тверской области был по праву удостоен высокого звания Город воинской доблести. Сегодня великие традиции поколения победителей объединяют нас в труде на благо Родины. Вечная память павшим. Искренняя благодарность ветеранам Великой Отечественной войны», – отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Региональное звание «Город воинской доблести» присвоено Белому в 2017 году. Соответствующую инициативу местных ветеранов поддержал Губернатор Игорь Руденя.

Во время Великой Отечественной войны Белый был оккупирован и практически полностью разрушен. На протяжении всего 1942 года через город проходила линия фронта.

Бои под Белым сыграли большую роль в ликвидации Ржевского выступа и победе под Сталинградом. Воины, погибшие в ноябре-декабре 1942 года в ходе наступательной операции «Марс», покоятся в братской могиле у деревни Плоское. 14 августа 1996 года там открыт Мемориал славы. С тех пор эта дата является межрегиональным Днем памяти воинов-сибиряков.

Пресс-служба Правительства Тверской области