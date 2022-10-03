Жителям Тверской области предлагают нарисовать открытки к 9 мая

Музей Победы совместно с Российским движением школьников и движением «ЮНАРМИЯ» запустил конкурс рисунков «Открытка Победы». Все желающие – дети и взрослые – могут нарисовать поздравительную открытку к 9 мая. Лучшие работы, выбранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток.

Творческое состязание проведут в пяти возрастных категориях: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет и от 18 лет.

Открытка может быть выполнена в любой художественной технике – масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, коллаж, компьютерная графика. Жюри будет оценивать творческий замысел, оригинальность и эмоциональность работ, мастерство исполнения.

Все рисунки войдут в онлайн-выставку Музея Победы, которая откроется 20 апреля на официальном сайте музея. До 30 апреля интернет-пользователи смогут проголосовать за любую понравившуюся открытку. Пять рисунков, набравшие наибольшее количество голосов в каждой возрастной категории, станут победителями в номинации «Приз зрительских симпатий».

Кроме того, до 9 мая каждый желающий сможет отправить любой рисунок по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем Победы.

Итоги конкурса подведут 12 мая. Все участники получат сертификаты от организаторов, а победители – наборы отпечатанных коллекционных открыток и призы.

Среди партнеров конкурса – завод художественных красок «Невская Палитра». В период блокады Ленинграда завод работал для нужд фронта, выполнял военный заказ, помогая маскировке памятников архитектуры и других объектов Ленинграда. На тубном участке завода было налажено производство патронов.

Заявки на конкурс принимаются до 10 апреля. Подробная информация о конкурсе – на https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/konkurs-otkrytka-pobedy-2022/

Пресс-служба Правительства Тверской области