Тверская область направила второй груз гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Груз гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Всего от региона направлено 7,5 тонн продовольственных и непродовольственных товаров.

«Оказание поддержки жителям этих территорий - наш вклад в реализацию задач, поставленных Президентом Российской Федерации», - отметил Игорь Руденя на совещании по вопросам деятельности Правительства Тверской области 9 марта.

В гуманитарный груз вошли питьевая вода, различные крупы, макароны, мука, сахар, соль, подсолнечное масло, печенье, сгущенное молоко, детское питание и другие продукты, а также предметы первой необходимости: средства гигиены, одежда, постельное белье и прочие товары.

Первый гуманитарный груз из Твери был отправлен для жителей Донбасса 7 марта – более 11 тонн продовольственных и непродовольственных товаров.

Вся продукция предоставлена предприятиями Верхневолжья. В формировании груза приняли участие предприниматели из разных районов Тверской области. Так, аграрии Пеновского муниципального округа и Сонковского района предоставили картофель и свёклу, компании Вышнего Волочка, Кувшиново, Старицы, Кесовой Горы – консервы, чай, кофе и крупы.

Отправка грузов организована совместно с Главным Управлением МЧС России по Тверской области.

Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчёркивал: регион готов оказать всестороннюю помощь населению ДНР и ЛНР.

В Верхневолжье готовы принять беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, определены места для временного размещения граждан ДНР и ЛНР.

На сегодняшний день организованные группы жителей Донбасса на территорию Тверской области не пребывали. Вынужденным переселенцам, которые приехали в регион самостоятельно - к своим родным и знакомым, оказывается поддержка в предоставлении медицинских услуг, устройстве детей в школы и детские сады.

Пресс-служба Правительства Тверской области