Жителей Тверской области приглашают к участию в Международной премии «Филантроп»

Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» продолжает прием заявок на участие в XII Международной премии «Филантроп». За 20 лет участниками проекта стали более 10 тысяч людей с инвалидностью из 36 стран мира и всех регионов России, 470 соискателей были названы лауреатами и получили общественное признание. Конкурс проводится один раз в два года.

В этом году в рамках премии победители будут определены в трех номинациях: исполнительское и изобразительное искусство, литературное творчество. Будут вручены и специальные премии «За сохранение традиций народного искусства», «За новизну и оригинальность в творчестве», «Преодоление. За гранью возможного», «Растущим надеждам», «Государственному и общественному деятелю за оказание действенной помощи инвалидам и их общественным организациям».

Итоги XII Международной премии «Филантроп» будут подведены 17 августа 2023 года в рамках празднования 35-летия Всероссийского общества инвалидов.

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте премии: http://www.filantrop.ru/.

Пресс-служба Правительства Тверской области