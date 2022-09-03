В Тверской области единый государственный экзамен будут сдавать более 5500 человек

В Тверской области обеспечена готовность к проведению государственной итоговой аттестации. В этом году единый государственный экзамен сдают 5 516 человек, из них 81 – дети с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках сдачи ЕГЭ в 2022 году в Верхневолжье подготовлено 58 пунктов проведения экзамена: 54 – на базе общеобразовательных школ, один – в Тверском педагогическом колледже. Три пункта – на дому. Контрольные материалы будут печататься непосредственно в пунктах проведения экзаменов, затем бланки ответов участников ЕГЭ переведут в электронный вид.

В пунктах проведения экзаменов предусмотрены все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Организована работа по обучению сотрудников, привлекаемых к ЕГЭ: сотрудников пунктов проведения экзаменов, членов государственной экзаменационной комиссии. В пунктах организована видео-трансляция хода ЕГЭ в режиме реального времени.

Контроль за соблюдением порядка проведения аттестации будут вести общественные наблюдатели. Организована работа регионального ситуационного центра. Сформированы предметные комиссии.

Досрочный период стартует 21 марта. Участникам предстоит сдать ЕГЭ по литературе, химии и географии. 24 марта – по русскому языку, 28 марта – на профильном и базовом уровне по математике. 31 марта – по физике, истории и иностранным языкам (за исключением раздела «Говорение»).

С 1 по 18 апреля пройдут экзамены по информатике и ИКТ, биологии, иностранным языкам (раздел «Говорение») и другим предметам.

Пресс-служба Правительства Тверской области