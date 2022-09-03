В День православной книги в Твери представят уникальные издания, хранящиеся в областной библиотеке им. А.М. Горького

Областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького 14 марта приглашает жителей и гостей Твери на встречу «Духовное наследие Руси». Событие приурочено ко Дню православной книги.

«Очень важно, что в центре внимания сегодня – актуальные вопросы приобщения к чтению молодежи, сохранения исторического наследия нашего края, сбережения непреходящих духовных и нравственных ценностей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках встречи «Духовное наследие Руси» заведующая фондом редких книг Светлана Захарова познакомит с самыми интересными православными изданиями, хранящимися в библиотеке. Среди них факсимильное издание «Архангельского Евангелия» 1092 г., «Часовник» 1904 г. (перепечатка с московского издания 1641 г.), «Псалтырь» 1795 г., имеющий несколько начальных рукописных страниц, крупноформатная «Библия» середины XIX в. и другие уникальные книги.

На встрече заведующая отделом консервации библиотечных фондов Алла Зеленская также расскажет о том, как восстанавливают и сохраняют книги на долгие годы.

Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького постоянно проводит просветительские мероприятия, посвященные популяризации чтения.

В феврале 2022 года библиотека стала площадкой Недели тверской книги, которая прошла в Верхневолжье в 28-й раз. Событие ежегодно объединяет писателей и журналистов, художников, музыкантов, краеведов, издателей, читателей и библиотекарей тверского и других регионов.

Пресс-служба Правительства Тверской области