Тверская область готовит к отправке второй груз гуманитарной помощи жителям Донбасса

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
9 марта Губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросам деятельности Правительства Тверской области. Одна из тем – оказание гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик.
Первую партию гуманитарной помощи жителям Донбасса Тверская область направила 7 марта. Сейчас идёт формирование второй партии.
«Оказание поддержки жителям этих территорий - наш вклад в реализацию задач, поставленных Президентом Российской Федерации», - отметил на совещании Игорь Руденя.
Вся продукция предоставляется предприятиями Верхневолжья. Отправка грузов осуществляется совместно с Главным Управлением МЧС России по Тверской области. Первая партия составила более 11 тонн продовольственных и непродовольственных товаров.
В гуманитарный груз входят продукты: питьевая вода, макаронные изделия, крупы, мука, сахар, подсолнечное масло, печенье, предметы первой необходимости: средства гигиены, одежда, постельное белье и другие товары.
Также на совещании обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы организации работы исполнительных органов власти.
Рассмотрены обращения жителей Тверской области по вопросам содержания и ремонта дорог, оказания медицинской помощи, обеспечения выплат семьям с детьми, газификации территорий.
Пресс-служба Правительства Тверской области