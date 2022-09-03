Тверская область готовит к отправке второй груз гуманитарной помощи жителям Донбасса

9 марта Губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросам деятельности Правительства Тверской области. Одна из тем – оказание гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Первую партию гуманитарной помощи жителям Донбасса Тверская область направила 7 марта. Сейчас идёт формирование второй партии.

«Оказание поддержки жителям этих территорий - наш вклад в реализацию задач, поставленных Президентом Российской Федерации», - отметил на совещании Игорь Руденя.

Вся продукция предоставляется предприятиями Верхневолжья. Отправка грузов осуществляется совместно с Главным Управлением МЧС России по Тверской области. Первая партия составила более 11 тонн продовольственных и непродовольственных товаров.

В гуманитарный груз входят продукты: питьевая вода, макаронные изделия, крупы, мука, сахар, подсолнечное масло, печенье, предметы первой необходимости: средства гигиены, одежда, постельное белье и другие товары.

Также на совещании обсуждалось социально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы организации работы исполнительных органов власти.

Рассмотрены обращения жителей Тверской области по вопросам содержания и ремонта дорог, оказания медицинской помощи, обеспечения выплат семьям с детьми, газификации территорий.

Пресс-служба Правительства Тверской области