И.о. ректора ТвГУ Сергей Смирнов: «Готовы предоставить студентам из ДНР и ЛНР наши аудитории и общежития»

Исполняющий обязанности ректора Тверского государственного университета Сергей Смирнов сообщил, что вуз готов принять на обучение студентов из ДНР и ЛНР.

«В Тверском государственном университете уже обучается несколько студентов, в прежние годы покинувших Донбасс. Конечно, мы готовы принять молодых людей – беженцев из ЛНР и ДНР, предоставить им места в наших аудиториях и общежитиях. Мы своих не бросаем», – сказал Сергей Смирнов.

Также руководитель вуза сообщил, что в ТвГУ работает Центр противодействия идеологии терроризма и экстремизма. По инициативе студенческого актива создается информационный ситуационный центр. Одна из его задач – противодействие распространению в молодежной среде фейков о спецоперации на Украине. Кроме того, разъяснительную работу ведут служба тьюторов и культорги. На сайте ТвГУ публикуется информация об ответственности за участие в незаконных уличных акциях и распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных Сил России.

«В ходе специальной военной операции, объявленной Президентом Владимиром Путиным, решаются важнейшие вопросы безопасности нашей страны, поэтому в этот период необходима консолидация общества, действенная сплоченность вокруг главы государства, поддержка действий Вооруженных Сил РФ на Украине. Наши солдаты с честью выполняют свой воинский долг, защищая жизни мирных граждан Донбасса», – подчеркнул Сергей Смирнов.

Он также отметил, что Тверской государственный университет солидарен с Российским союзом ректоров, опубликовавшем 4 марта обращение, где говорится о необходимости «поддержать нашу страну, нашу армию, которая отстаивает нашу безопасность, поддержать нашего Президента, который принял, может быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение».