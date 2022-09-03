В Тверской области стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года-2022». Традиционно победители определяются в 5 номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья - хранитель традиций».

«Семья – это основа государства и главная ценность в нашей жизни. Именно здесь формируется мировоззрение каждого человека, передаются из поколения в поколение традиции нашего народа», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Принять участие в региональном этапе конкурса может любая семья, проживающая на территории Верхневолжья не менее пяти предшествующих лет на дату подачи заявки.

В органах местного самоуправления уже начался прием документов на участие в конкурсе. С полным списком документов и условиями участия можно ознакомиться по ссылке: https://minsemya.tverreg.ru/gosudarstvennaya-sluzhba/155-пп+Приложение.pdf.

К 15 апреля станут известны все претенденты на победу в региональном этапе. До 30 апреля жюри определит лучшие семьи Верхневолжья. Их имена будут объявлены на торжественном мероприятии, посвященном Международному дню семьи, который отмечается 15 мая.

Все семьи-победители областного этапа конкурса получат по 100 тысяч рублей и будут представлены к участию во Всероссийском этапе конкурса «Семья года». Истории лучших семей войдут в почетную книгу «Семья года. Россия. 2022 год».

На протяжении нескольких лет представители Тверской области становятся лучшими на Всероссийском конкурсе. В 2017 году во Всероссийском конкурсе «Семья года» победила семья Боруленковых из Нелидово Тверской области в номинации «Сельская семья». В 2018 году – семья Пажетновых из Торопецкого района Тверской области в номинации «Золотая семья России». В 2019 году – семья Молчановых из Твери в номинации «Многодетная семья», в 2020 году победителями Всероссийского конкурса стала семья Акимкиных из Калининского района в номинации «Многодетная семья» и семья Киричук из Вышнего Волочка в номинации «Семья – хранитель традиций». В 2021 году среди лучших в номинации «Молодая семья» была названа семья Снежковых из Лихославля.

Всероссийский конкурс «Семья года» направлен на популяризацию и продвижение традиционных семейных ценностей, а также на поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства и детства.

Пресс-служба Правительства Тверской области