На заседании регионального Правительства обсудят подготовку к пожароопасному периоду в Тверской области

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Подготовку к пожароопасному периоду в Тверской области в текущем году рассмотрят 10 марта на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.
Ежегодно этот вопрос рассматривается в регионе заблаговременно.
С 2018 года в Тверской области обеспечение охраны лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населенных пунктов в пожароопасный период осуществляется по трехлетнему плану.
На заседании будут рассмотрены задачи на текущий год, необходимые дополнения плана на очередной трехлетний период.
В последние годы ситуация с природными пожарами в Тверской области находится под особым контролем. При подготовке к пожароопасному периоду отдельное внимание уделяют муниципалитетам с повышенным риском возникновения возгораний в лесах.
Среди ключевых мероприятий – подготовка спецтехники, средств пожаротушения, создание запаса материально-технических ресурсов, проведение практических занятий, смотров сил и средств. Ведется постоянный мониторинг обстановки в лесах, патрулирование территорий, профилактическая работа с населением.
Также на заседании Правительства рассмотрят план мероприятий по поддержке региональной экономики, предпринимательской деятельности в сложившихся экономических условиях.
Пресс-служба Правительства Тверской области