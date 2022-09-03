На заседании регионального Правительства обсудят подготовку к пожароопасному периоду в Тверской области

posted by Максим Малахов on ср, 03/09/2022 - 14:40

 

         Подготовку к пожароопасному периоду в Тверской области в текущем году рассмотрят 10 марта на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

         Ежегодно этот вопрос рассматривается в регионе заблаговременно.

         С 2018 года в Тверской области обеспечение охраны лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населенных пунктов в пожароопасный период осуществляется по трехлетнему плану.

         На заседании будут рассмотрены задачи на текущий год, необходимые дополнения плана на очередной трехлетний период.

         В последние годы ситуация с природными пожарами в Тверской области находится под особым контролем. При подготовке к пожароопасному периоду отдельное внимание уделяют муниципалитетам с повышенным риском возникновения возгораний в лесах.

         Среди ключевых мероприятий – подготовка спецтехники, средств пожаротушения, создание запаса материально-технических ресурсов, проведение практических занятий, смотров сил и средств. Ведется постоянный мониторинг обстановки в лесах, патрулирование территорий, профилактическая работа с населением.

         Также на заседании Правительства рассмотрят план мероприятий по поддержке региональной экономики, предпринимательской деятельности в сложившихся экономических условиях.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области