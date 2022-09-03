Валентина Ариткина, автор стихов и песен, блогер «Яндекс Дзен», г. Конаково:

Когда я разместила в своем блоге пост о признании Россией ЛНР и ДНР, посыпались комментарии. Один из них был такой: «Ты готова покупать хлеб за 150 рублей?». Отвечаю – готова, нам не привыкать. И поделю свою пайку с детьми Донбасса. Потому что знаю – своим нужно помогать.

И нельзя раскачивать лодку на середине реки, даже если что-то тебя не устраивает. Процесс уже запущен, и он открыл глаза на многое.

Сегодня некоторым у нас вдруг стало стыдно за действия России в отношении Украины. Им стало стыдно «за Крым», за то, что, благодаря усилиям нашей страны, оросительно-обводнительный канал освободился от дамбы и живительная влага, наконец, пошла на полуостров. Стыдно за то, что дети Донбасса не хотят сидеть в подвалах, прячась от выстрелов, не хотят погибать, пополняя «Аллею ангелов» в Донецке...

Интересно, как бы запел весь этот «бомонд» – опоздай наши хоть на день? Что было бы с Донбассом, Россией?! Их устроили бы базы НАТО на граничащих с нашей страной территориях? А ведь своих намерений президент Зеленский не скрывал. Можно ли было поступить иначе, когда призывы нашей страны игнорируются? Поэтому – за действия России мне не стыдно!