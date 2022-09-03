В Тверском областном академическом театре драмы состоится премьера спектакля «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира

С 11 по 13 марта в Тверском театре драмы состоится премьера спектакля «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира в постановке Геннадия Шапошникова.

Последняя премьерная постановка в Тверском театре драмы по этой пьесе состоялась 18 лет назад. В 2022 году на сцене театра спектакль будет поставлен главным режиссером «Театра на Покровке» и Ростовского академического театра драмы имени М. Горького Геннадием Шапошниковым и заслуженным художником РФ Виктором Герасименко.

Тверской ТЮЗ порадует зрителей спектаклями по двум сказкам – 12 марта по произведению Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане», а 13 марта – по мотивам сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель». Для школьников 11 марта в ТЮЗе будет показана пьеса Александра Островского «Гроза» – выдающееся произведение отечественной драматургии.

Для маленьких любителей красочных постановок Театр кукол также подготовил ряд постановок. 10 марта пройдет показ спектакля по мотивам русской народной сказки «Хаврошечка», 11 марта – спектакль по новелле Оскара Уайльда «Кентервильское приведение», 12 марта – сказка «Машенька и Медведь», а 13 марта – сказочная история по мотивам произведения Алексея Толстого «Приключения Буратино».

В Кимрском театре драмы и комедии 11 марта будет показана комедия по пьесе Михаила Задорнова «Последняя попытка», а 12 марта – спектакль по пьесе Уильяма Шекспира «Отелло». В воскресенье гостям и жителям города на сцене театра будут представлены сразу две постановки – детский спектакль «Король Вруляля» и комедия для взрослых «Семейный портрет с посторонним».

Вышневолоцкий областной драматический театр 10 марта приглашает на детский спектакль «Пират Антошка», а 13 марта на постановку по мотивам сказки Григория Остера «Клочки по закоулочкам».

Пресс-служба Правительства Тверской области