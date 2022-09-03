В Тверской области выберут «Народного мастера-любителя»

В Тверской области ведется прием документов на присвоение звания «Народный мастер-любитель». Главные задачи – популяризация, сохранение и развитие народных художественных ремесел, выявление талантливых мастеров, повышение их профессионального уровня.

«Поддержка народных ремесел связана с развитием туризма в регионе, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Это дает стимул для развития среднего и малого бизнеса, занятости населения, способствует увеличению туристического потока в регион».

«Народному мастеру-любителю» присваивается звание лауреата премии Губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства в номинации «За развитие и сохранение народного творчества». Кроме того, жители Верхневолжья, внесшие вклад в развитие народных ремесел, могут быть представлены к присвоению званий «Заслуженный работник культуры», «Почетный работник культуры и искусства Тверской области» и другим отраслевым наградам.

Звание «Народный мастер-любитель» утверждено в Тверской области в 2019 году. С тех пор два деятеля удостоены этой награды: мастер золотного шитья Любовь Цветкова и мастер плетения из бересты Александр Гаврилов.

Прием документов ведется до 15 марта. Подробная информация – по ссылке https://odnt-tver.ru/uploads/files/Polozhenie_Narodny_master.pdf, по телефону 8 (4822) 34-34-50, e-mail — museum-chaika@yandex.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области