Авторов экологических проектов из Тверской области приглашают принять участие в международном конкуре

Экологический фонд имени В.И. Вернадского объявляет о старте международного конкурса «Экологическая культура. Мир и согласие». Его основная цель – выявлять и поддерживать разработки и идеи, которые могут внести вклад в эффективную реализацию национального проекта «Экология». Заявки на участие принимаются до 15 апреля

«Для Тверской области реализация национального проекта «Экология» имеет принципиальное значение. В первую очередь это сохранение и передача новым поколениям наших природных богатств – лесов, озер и рек за счет комплексной работы по лесовосстановлению, зарыблению, расчистке водных объектов», – считает Игорь Руденя.

Заявки принимаются в нескольких номинациях: «Экообразование» (для образовательных организаций), «Экопросвещение» (для организаций и людей, ведущих просветительскую деятельность на широкую аудиторию), «Гражданские экоинициативы» (для людей, запустивших частный экологический проект), «Рупор экологии: СМИ» (для СМИ, которые реализуют экологический проект), «Устойчивый бизнес» (для компаний, которые занимаются экологическим просвещением и решают экологические проблемы), «Экотуризм» (для проектов, посвящённых развитию экологического туризма в России).

Дополнительная информация о порядке участия представлена на сайте Фонда http://vernadsky.ru/

Итоги конкурса будут подведены 5 июня, в День эколога.

Пресс-служба Правительства Тверской области