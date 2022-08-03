Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 8 марта 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 524 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 100 435 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 676 760 человек, в том числе за сутки – 92 человека.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 806 942, в том числе за последние сутки их проведено 1208.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 150 795 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 604 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 52 341

Конаковский район 11 784

Ржев 8174

Калининский район 6428

Вышневолоцкий городской округ 5797

Торжок 5069

Кимры 4597

Бежецкий район 3672

Кашинский городской округ 3487

Бологовский район 3561

Осташковский городской округ 3179

Калязинский район 3033

Старицкий район 2971

Лихославльский район 2804

Нелидовский городской округ 2682

Максатихинский район 2271

Западнодвинский муниципальный округ 2136

Торопецкий район 2012

Торжокский район 1800

Весьегонский муниципальный округ 1751

Рамешковский район 1675

Зубцовский район 1704

Кувшиновский район 1612

Оленинский муниципальный округ 1645

Селижаровский муниципальный округ 1313

Андреапольский муниципальный округ 1265

Спировский район 1201

Ржевский район 1186

Краснохолмский муниципальный округ 1103

Кесовогорский район 1012

Сонковский район 984

Кимрский район 972

ЗАТО Озёрный 947

Пеновский муниципальный округ 888

Фировский район 831

Сандовский муниципальный округ 699

Бельский район 686

Жарковский район 517

Молоковский район 506

Лесной муниципальный округ 466

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области