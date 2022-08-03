Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 8 марта 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 524 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 100 435 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 676 760 человек, в том числе за сутки – 92 человека.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 806 942, в том числе за последние сутки их проведено 1208.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 150 795 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 604 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 52 341
Конаковский район 11 784
Ржев 8174
Калининский район 6428
Вышневолоцкий городской округ 5797
Торжок 5069
Кимры 4597
Бежецкий район 3672
Кашинский городской округ 3487
Бологовский район 3561
Осташковский городской округ 3179
Калязинский район 3033
Старицкий район 2971
Лихославльский район 2804
Нелидовский городской округ 2682
Максатихинский район 2271
Западнодвинский муниципальный округ 2136
Торопецкий район 2012
Торжокский район 1800
Весьегонский муниципальный округ 1751
Рамешковский район 1675
Зубцовский район 1704
Кувшиновский район 1612
Оленинский муниципальный округ 1645
Селижаровский муниципальный округ 1313
Андреапольский муниципальный округ 1265
Спировский район 1201
Ржевский район 1186
Краснохолмский муниципальный округ 1103
Кесовогорский район 1012
Сонковский район 984
Кимрский район 972
ЗАТО Озёрный 947
Пеновский муниципальный округ 888
Фировский район 831
Сандовский муниципальный округ 699
Бельский район 686
Жарковский район 517
Молоковский район 506
Лесной муниципальный округ 466
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области