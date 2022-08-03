Тверское отделение Российского союза ветеранов выступило в поддержку спецоперации на Украине

Председатель Тверского регионального отделения Российского союза ветеранов Николай Красовский выступил в поддержку решений Президента России о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик и проведении специальной операции на Украине.

«Мы поддерживаем решение нашего Верховного Главнокомандующего. Пора прекращать гробить детей, женщин, стариков. Чем дольше бы ждали, тем больше бы украинские бандиты укреплялись. Эта тема особенно важна и больна для меня. Я много лет прослужил на Украине, там много друзей и знакомых, которые сейчас страдают», - сказал Николай Красовский.

Также Николай Михайлович отметил, что его позицию разделяют члены ветеранской организации.