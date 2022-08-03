8 марта Ржевский филиал Музея Победы организовал бесплатный вход для всех женщин

Ржевский филиал Музея Победы 8 марта проводит праздничную акцию для посетительниц: в этот день вход для всех женщин бесплатный. Гостей ждут в музейном павильоне мемориала Советскому солдату и в музее «Ставка Сталина».

Такую акцию филиал проводил 23 февраля, сделав бесплатное посещение для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов РФ, курсантов военных учебных заведений и кадетов.

В музее «Ставка Сталина» воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны. В этом небольшом деревянном доме подо Ржевом Верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин провел ночь с 4 на 5 августа 1943 года и впервые отдал приказ о проведении в Москве салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы.

Сейчас здесь представлена расширенная экспозиция – военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров.

Интерактивный музей мемориала Советскому солдату посвящен истории боев на Ржевско-Вяземском направлении. В музейном павильоне установлена информационная система, которая содержит записи о красноармейцах, воевавших подо Ржевом. В экспозиции – фотографии, фронтовые письма и воспоминания участников битвы.

Мемориал Советскому солдату открыл 30 июня 2020 года Президент России Владимир Путин. После открытия мемориальный комплекс стал филиалом Музея Победы.

Пресс-служба Правительства Тверской области