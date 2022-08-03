Губернатор Игорь Руденя поздравил жительниц Верхневолжья с Международным женским днём

8 марта - Международный женский день. От имени всех мужчин Тверской области с праздником представительниц прекрасного пола поздравил Губернатор Игорь Руденя. Глава региона подчеркнул: этот день символизирует весну, красоту и любовь.

«Для нас, мужчин, этот замечательный праздник служит еще одной возможностью сказать вам добрые слова, поблагодарить вас за любовь, заботу, теплоту и нежность, которые вы нам даете, которые согревают и поддерживают нас с первых дней своей жизни. Не случайно нашу великую Россию художники и поэты во все времена славили в образе Родины-матери. Благодаря вам остаются незыблемыми такие вечные ценности нашего народа, как большая и крепкая семья, верность и преданность Отечеству. Их воплощением являются для нас выдающиеся женщины тверской земли, вписавшие яркие страницы в многовековую историю России», - подчеркнул глава региона.

По словам Игоря Рудени, нравственным идеалом стали женщины – святые Русской Православной Церкви. Это святые благоверные княгини Ксения Тверская, Анна Кашинская, Иулиания Новоторжская и Агриппина Ржевская, мать первого русского Патриарха Иова преподобная Пелагия Старицкая. Самоотверженному служению людям посвятили свою жизнь Софья Кочурова – одна из первых земских врачей и Героев труда в нашей стране, и Екатерина Бакунина – основательница сестринского дела в российской медицине, которая участвовала в Крымской и Русско-турецкой войнах.

Также Игорь Руденя отметил ратный подвиг женщин во время Великой Отечественной войны - командира знаменитой женской ночной эскадрильи бомбардировщиков, Герой Советского Союза Марии Смирновой, партизанок Лизы Чайкиной и Тамары Ильиной, а также трудовые подвиги Харитины Моляковой, чье имя получило стахановское движение в льноводстве, Героя Социалистического труда Валентины Гагановой и многих других дочерей тверского края.

Губернатор подчеркнул: современные женщины продолжают великие традиции служения стране.

Пресс-служба Правительства Тверской области