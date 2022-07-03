Районы и округа Тверской области приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Города для детей.2022»

Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Ассоциация малых и средних городов России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации приглашают муниципальные образования принять участие во Всероссийском конкурсе «Города для детей.2022». В этом году он проводится под девизом «Семья – мой главный жизненный проект».

«Семья – это основная ячейка общества, институт воспитания детей, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, бережное отношение к истории Отечества».

Участниками конкурса могут стать городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения. Представлено несколько номинаций.

Номинация «В фокусе – семья» направлена на популяризацию семейных ценностей, ответственного родительства.

Номинация «Живые традиции» заявлена в рамках Года культурного наследия народов России. Она предполагает мероприятия, направленные на создание условий для знакомства детей с культурными традициями, различными видами народного искусства и людьми, увлеченными ими.

«Моя семья в истории родного края» – в этой номинации могут быть представлены проекты, направленные на создание условий для укрепления связи поколений, изучение семейной истории и истории России.

«Мы помним!» – здесь оцениваются проекты, связанные с включением детей в мероприятия историко-патриотической направленности, оказанием помощи ветеранам и одиноким пожилым людям.

Для участия в конкурсе «Города для детей» необходимо до 15 марта пройти регистрацию на электронном ресурсе www.goroda-detyam.ru

Пресс-служба Правительства Тверской области