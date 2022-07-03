Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 марта 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 570 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 99 520 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 676 718 человек, в том числе за сутки – 57 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 805 734, в том числе за последние сутки их проведено 435.
Всего в настоящее время в регионе подтвержден 150 271 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 601 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 52 192
Конаковский район 11 768
Ржев 8160
Калининский район 6410
Вышневолоцкий городской округ 5758
Торжок 5052
Кимры 4580
Бежецкий район 3651
Кашинский городской округ 3478
Бологовский район 3544
Осташковский городской округ 3164
Калязинский район 3020
Старицкий район 2962
Лихославльский район 2801
Нелидовский городской округ 2665
Максатихинский район 2263
Западнодвинский муниципальный округ 2122
Торопецкий район 2002
Торжокский район 1792
Весьегонский муниципальный округ 1741
Рамешковский район 1671
Зубцовский район 1697
Кувшиновский район 1604
Оленинский муниципальный округ 1638
Селижаровский муниципальный округ 1307
Андреапольский муниципальный округ 1262
Спировский район 1196
Ржевский район 1184
Краснохолмский муниципальный округ 1093
Кесовогорский район 1002
Сонковский район 984
Кимрский район 970
ЗАТО Озёрный 943
Пеновский муниципальный округ 882
Фировский район 823
Сандовский муниципальный округ 695
Бельский район 683
Жарковский район 514
Молоковский район 504
Лесной муниципальный округ 460
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области