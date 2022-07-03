Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 7 марта 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 570 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 99 520 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 676 718 человек, в том числе за сутки – 57 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 805 734, в том числе за последние сутки их проведено 435.

Всего в настоящее время в регионе подтвержден 150 271 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 601 человек с подтверждённым коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 52 192

Конаковский район 11 768

Ржев 8160

Калининский район 6410

Вышневолоцкий городской округ 5758

Торжок 5052

Кимры 4580

Бежецкий район 3651

Кашинский городской округ 3478

Бологовский район 3544

Осташковский городской округ 3164

Калязинский район 3020

Старицкий район 2962

Лихославльский район 2801

Нелидовский городской округ 2665

Максатихинский район 2263

Западнодвинский муниципальный округ 2122

Торопецкий район 2002

Торжокский район 1792

Весьегонский муниципальный округ 1741

Рамешковский район 1671

Зубцовский район 1697

Кувшиновский район 1604

Оленинский муниципальный округ 1638

Селижаровский муниципальный округ 1307

Андреапольский муниципальный округ 1262

Спировский район 1196

Ржевский район 1184

Краснохолмский муниципальный округ 1093

Кесовогорский район 1002

Сонковский район 984

Кимрский район 970

ЗАТО Озёрный 943

Пеновский муниципальный округ 882

Фировский район 823

Сандовский муниципальный округ 695

Бельский район 683

Жарковский район 514

Молоковский район 504

Лесной муниципальный округ 460

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области