8 марта – Международный женский день

Дорогие наши женщины!

В нашей стране Международный женский день – это праздник, который символизирует весну, красоту и любовь.

Для нас, мужчин, этот замечательный праздник служит еще одной возможностью сказать вам добрые слова, поблагодарить вас за любовь, заботу, теплоту и нежность, которые вы нам даете, которые согревают и поддерживают нас с первых дней своей жизни.

Не случайно нашу великую Россию художники и поэты во все времена славили в образе Родины-матери. Благодаря вам остаются незыблемыми такие вечные ценности нашего народа, как большая и крепкая семья, верность и преданность Отечеству.

Их воплощением являются для нас выдающиеся женщины тверской земли, вписавшие яркие страницы в многовековую историю России.

Нравственным идеалом стали женщины – святые Русской Православной Церкви. Это святые благоверные княгини Ксения Тверская, Анна Кашинская, Иулиания Новоторжская и Агриппина Ржевская, мать первого русского Патриарха Иова преподобная Пелагия Старицкая.

Самоотверженному служению людям посвятили свою жизнь Софья Кочурова – одна из первых земских врачей и Героев труда в нашей стране, и Екатерина Бакунина – основательница сестринского дела в российской медицине, которая участвовала в Крымской и Русско-турецкой войнах.

Мы преклоняемся перед ратным подвигом наших женщин во время Великой Отечественной войны. Это командир знаменитой женской ночной эскадрильи бомбардировщиков, Герой Советского Союза Марии Смирновой, партизанки Лиза Чайкина и Тамара Ильина.

Нас вдохновляют трудовые подвиги Харитины Моляковой, чье имя получило стахановское движение в льноводстве, Героя Социалистического труда Валентины Гагановой и многих других дочерей тверского края.

Вы, современные женщины, продолжаете великие традиции служения нашей родной стране. В воспитании детей, медицине и образовании, в науке и культуре, в промышленности и сельском хозяйстве вы демонстрируете умение всецело отдавать себя любимому делу на благо нашей Родины.

Благодарю вас за этот труд. От имени всех мужчин Тверской области поздравляю вас с Международным женским днем! Желаю вам весеннего тепла и праздничного настроения. Любви, добра и счастья вам и вашим близким!

Губернатор

Тверской области И.М. Руденя