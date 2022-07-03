Инициативы молодежи Верхневолжья могут получить грантовую поддержку

До 30 марта Росмолодежь принимает заявки на грантовый конкурс для молодых людей со всей России. Свой проект можно заявить в одной из 15 номинаций. Размер поддержки – до 1,5 млн рублей.

На конкурс принимают проекты, направленные на организацию занятости молодежи, развитие малых территорий, работу с людьми с ограничениями по здоровью, экологическое просвещение, поддержку студенческого сообщества ссузов, развитие культурно-образовательной среды и молодежного туризма, сохранение семейных ценностей, исторической памяти и другие.

Для участия необходимо представить заполненную проектную заявку в грантовом модуле АИС «Молодежь России».

За прошедшие четыре года на конкурсе Росмолодежи победили более 12 тысяч человек, проекты поддержали на общую сумму более 10 млрд рублей. Это тысячи историй изменений российских регионов, которые стали возможными благодаря активности молодых людей.

В период приема заявок запланирована серия активностей. 11 марта – марафон неформального обучения «Грабли» по социальному проектированию, 22 марта – марафон с обществом «Знание» и другие события.

Пресс-служба Правительства Тверской области