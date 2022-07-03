ЗА МИРНУЮ УКРАИНУ, ЗА МИРНЫЙ ДОНБАСС!

Дмитрий ЩУРИН, председатель собрания депутатов Конаковского района.

Жители Донбасса выбрали путь самоопределения, не желая вставать на националистические позиции властей Украины. Все это время вооруженные силы этой страны, в нарушение Минских соглашений, сеяли смерть на этой территории. И когда ситуация стала критической, главы ЛНР и ДНР попросили нашей помощи.

Мировая история показывает, что мирное урегулирование в таких случаях осуществляется путем принуждения агрессора к миру. Разведка доложила, что ВСУ планировали массовое вторжение на территорию республик Донбасса. Поэтому, Президент России начал специальную операцию на территории Украины. Если драка неизбежна - необходимо ее начать первой. Я верю в скорое завершение спецоперации и в то, что националистический гнойник на теле Европы будет удален хирургически.