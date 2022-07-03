Тверская область направила гуманитарную помощь для жителей Донбасса

7 марта из Твери состоялась отправка гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Всего от региона направлено более 11 тонн продовольственных и непродовольственных товаров. Вся продукция предоставлена предприятиями Верхневолжья. Отправка груза организована совместно с Главным Управлением МЧС России по Тверской области.

В гуманитарный груз вошли продукты: питьевая вода, макаронные изделия, крупы, мука, сахар, подсолнечное масло, печенье, предметы первой необходимости: средства гигиены, одежда, постельное белье и другие товары.

Накануне Губернатор Игорь Руденя в областном Правительстве провел совещание по оказанию поддержки жителям Донбасса. Игорь Руденя подчеркнул: регион готов оказать всестороннюю помощь населению ДНР и ЛНР.

В области готовы принять беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, определены места для временного размещения граждан ДНР и ЛНР.

На сегодняшний день организованные группы жителей Донбасса на территорию Тверской области не пребывали. Более 130 вынужденных переселенцев приехали в регион самостоятельно, к своим родным и знакомым. Среди них – семьи с детьми, граждане пенсионного возраста. Им оказывается поддержка в предоставлении медицинских услуг, устройстве детей в школы и детские сады.

Пресс-служба Правительства Тверской области