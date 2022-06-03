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Александр СЛЕПЫШЕВ, депутат Законодательного Собрания Тверской области.
Считаю, что любые споры нужно решать переговорами. Но я поддерживаю сложное решение о начале военной операции на Украине. Горжусь своей страной и нашим Президентом Владимиром Путиным, который нашёл в себе мужество сделать такой шаг. Жители ДНР и ЛНР ждали этого почти 8 лет, находясь под постоянными обстрелами. Мы не начинали войну как об этом пишут западные СМИ, мы заканчиваем войну, развязанную Украиной против жителей Донбасса. Необходимо очистить современный мир от националистов.
Хочу обратиться к жителям России. Будьте милосердны. По мере возможностей давайте окажем помощь беженцам с ДНР, ЛНР и Украины. Повсеместно организованы пункты сбора гуманитарной помощи. Вместе мы сможем помочь людям, попавшим в такую страшную жизненную ситуацию.