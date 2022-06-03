В Твери прошел автомобильный пробег в поддержку специальной военной операции России на Украине



6 марта в областной столице состоялся автомобильный пробег в поддержку специальной военной операции России на территории Украины. Организатором выступила Федерация бокса Тверской области.

Участие в автопробеге приняли порядка 300 человек и 130 машин – это представители спортивных, студенческих организаций, силовых структур, союзов многодетных семей и врачей, а также все желающие, которые решили поддержать российскую армию во время военной операции на Украине.

Колона машин с российскими флагами проехала по ключевым улицам Твери – от улицы Салтыкова-Щедрина до площади Победы. Затем состоялось возложение цветов участниками автопробега к Обелиску Победы.

«Такие акции организованы Российской Федерацией бокса и в других в регионах России, – рассказал Президент Федерации боксаТверской области Александр Арбузов. – Это символ поддержки нашей армии, нашего Президента».

По завершении акции, активисты провели флешмоб и выстроили буквы «Z» из автомобилей участников пробега. Сегодня этот символ используют в поддержку государственной политики России и российских войск, которые проводят спецоперацию на Украине.