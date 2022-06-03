Игорь Руденя поздравил со 101-ым днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Антонину Фёдоровну Новикову в

6 марта 101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Антонине Фёдоровне Новиковой. С этой датой жительницу Твери поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Вы посвятили себя благородной профессии учителя, с честью пронесли свое призвание сквозь годы Великой Отечественной войны, послевоенного времени. Ваши мужество и патриотизм, преданность своему делу стали частью героической летописи нашего народа, не жалевшего сил в ратном и мирном труде на благо Родины», - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Антонина Фёдоровна родилась в городе Ржеве. Её трудовой путь связан с образованием детей. В 1940-1941 годах работала учителем русского языка в Петровской семилетней школе Калининского района, в 1942-ом обучала детей в Горютинской школе. В послевоенное время Антонина Фёдоровна работала в женской средней школе №12, средней школе №16, начальной школе №1, мужской школе №4 города Калинина.

Пресс-служба Правительства Тверской области