Губернатор Игорь Руденя поздравил с юбилеем Валентину Владимировну Терешкову

6 марта юбилей отмечает Валентина Владимировна Терешкова - первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, член комитета по международным делам Государственной Думы РФ. Валентину Владимировну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Ваше имя навсегда вписано в летопись славы нашей страны, как человека выдающейся судьбы и твердой патриотической позиции. Вы внесли особый вклад в покорение космоса и развитие авиакосмических технологий, стали примером вовлеченности в важнейшие общественные процессы для женщин всего мира», - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Глава региона также подчеркнул, что сегодня жизненный и парламентский опыт Валентины Владимировны особенно востребованы в деле отстаивания интересов страны на международной арене.

Валентина Терешкова с рабочими визита неоднократно посещала Верхневолжье. В один из таких приездов, она призналась, что влюблена в Тверскую область.

«Здесь удивительно добрые люди, преданные родному краю», - отметила тогда Валентина Терешкова.

В областной столице есть площадь, названная именем Валентины Терешковой. Кроме того, как известно, позывной Валентины Владимировны во время ее полета в космос был «Чайка». В Твери есть одноименный микрорайон.

Пресс-служба Правительства Тверской области