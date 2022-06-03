Губернатор Игорь Руденя поздравил с юбилеем Валентину Владимировну Терешкову

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6 марта юбилей отмечает Валентина Владимировна Терешкова - первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, член комитета по международным делам Государственной Думы РФ. Валентину Владимировну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.
«Ваше имя навсегда вписано в летопись славы нашей страны, как человека выдающейся судьбы и твердой патриотической позиции. Вы внесли особый вклад в покорение космоса и развитие авиакосмических технологий, стали примером вовлеченности в важнейшие общественные процессы для женщин всего мира», - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.
Глава региона также подчеркнул, что сегодня жизненный и парламентский опыт Валентины Владимировны особенно востребованы в деле отстаивания интересов страны на международной арене.
Валентина Терешкова с рабочими визита неоднократно посещала Верхневолжье. В один из таких приездов, она призналась, что влюблена в Тверскую область.
«Здесь удивительно добрые люди, преданные родному краю», - отметила тогда Валентина Терешкова.
В областной столице есть площадь, названная именем Валентины Терешковой. Кроме того, как известно, позывной Валентины Владимировны во время ее полета в космос был «Чайка». В Твери есть одноименный микрорайон.
Пресс-служба Правительства Тверской области