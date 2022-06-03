Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 марта 2022 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 572 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 98 615 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 676 644 человека, в том числе за сутки – 289 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 805 299, в том числе за последние сутки их проведено 2332.

Всего в настоящее время в регионе подтвержден 149 701 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

2 592 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:



Тверь 52 036

Конаковский район 11 751

Ржев 8142

Калининский район 6381

Вышневолоцкий городской округ 5726

Торжок 5037

Кимры 4564

Бежецкий район 3619

Кашинский городской округ 3468

Бологовский район 3525

Осташковский городской округ 3146

Калязинский район 3005

Старицкий район 2951

Лихославльский район 2792

Нелидовский городской округ 2650

Максатихинский район 2257

Западнодвинский муниципальный округ 2106

Торопецкий район 1988

Торжокский район 1787

Весьегонский муниципальный округ 1737

Рамешковский район 1669

Зубцовский район 1682

Кувшиновский район 1596

Оленинский муниципальный округ 1626

Андреапольский муниципальный округ 1257

Селижаровский муниципальный округ 1297

Спировский район 1191

Ржевский район 1183

Краснохолмский муниципальный округ 1087

Кесовогорский район 991

Сонковский район 978

Кимрский район 964

ЗАТО Озёрный 943

Пеновский муниципальный округ 876

Фировский район 816

Сандовский муниципальный округ 690

Бельский район 682

Жарковский район 513

Молоковский район 502

Лесной муниципальный округ 456

Удомельский городской округ 34

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области