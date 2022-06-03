Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 марта 2022 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 572 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 98 615 заразившихся излечились от инфекции. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Всего в Тверской области по данным федерального регистра вакцинировано 676 644 человека, в том числе за сутки – 289 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 1 805 299, в том числе за последние сутки их проведено 2332.
Всего в настоящее время в регионе подтвержден 149 701 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
2 592 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 52 036
Конаковский район 11 751
Ржев 8142
Калининский район 6381
Вышневолоцкий городской округ 5726
Торжок 5037
Кимры 4564
Бежецкий район 3619
Кашинский городской округ 3468
Бологовский район 3525
Осташковский городской округ 3146
Калязинский район 3005
Старицкий район 2951
Лихославльский район 2792
Нелидовский городской округ 2650
Максатихинский район 2257
Западнодвинский муниципальный округ 2106
Торопецкий район 1988
Торжокский район 1787
Весьегонский муниципальный округ 1737
Рамешковский район 1669
Зубцовский район 1682
Кувшиновский район 1596
Оленинский муниципальный округ 1626
Андреапольский муниципальный округ 1257
Селижаровский муниципальный округ 1297
Спировский район 1191
Ржевский район 1183
Краснохолмский муниципальный округ 1087
Кесовогорский район 991
Сонковский район 978
Кимрский район 964
ЗАТО Озёрный 943
Пеновский муниципальный округ 876
Фировский район 816
Сандовский муниципальный округ 690
Бельский район 682
Жарковский район 513
Молоковский район 502
Лесной муниципальный округ 456
Удомельский городской округ 34
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области