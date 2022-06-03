Владимир Суслов: «Нельзя больше терпеть нацистский режим Украины»

Почетный гражданин Тверской области Владимир Суслов поддерживает решительные действия Вооруженных Сил России в ходе спецоперации на Украине.

«Приняв решение о проведении специальной военной операции, Президент Владимир Путин сделал упреждающий удар по нацистскому режиму Украины. Нас вынудили на такой крайний шаг. Наше государство в течение многих лет предлагало серию мер, направленных на сохранение мира, на выстраивание отношений с европейскими странами, с блоком НАТО. Мы призывали сделать разумные шаги по обеспечению безопасности, в том числе, на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Но сейчас на Украине власть захватили нацисты, которые убивают мирных людей и, видимо, не хотят нормальной жизни. Этого дальше терпеть нельзя. Поддерживаю непростое решение Президента о спецоперации и желаю нашим Вооруженным Силам ее успешного завершения», – сказал Владимир Суслов.