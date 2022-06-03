В Тверской области в длинные выходные организованы выставки, спектакли и другие культурные события

В Тверской области в праздничные дни, с 6 по 8 марта, проходит ряд культурных событий, на которые приглашают жителей и гостей Верхневолжья.

В региональных учреждениях культуры организованны мероприятия, посвященные Международному женскому дню. В Тверском областном Центре детского и семейного чтения имени А.С. Пушкина 6 марта организован мастер-класс для детей «Сладкий букет для мамы», где они смогут самостоятельно составить подарок из фруктов и конфет.

Тверская областная картинная галерея приглашает на выставку одного произведения из цикла «Люди петровской эпохи в портретном искусстве первой половины XVIII столетия», приуроченного к 350-летию со дня рождения Петра I. Посетителям представлен портрет императрицы Екатерины I, второй супруги Петра Великого и первой российской императрицы, исполненный неизвестным художником первой четверти XVIII века.

В Тверской филармонии 6 и 7 марта пройдет концертная программа «Удивительный мир танца» с участием финалистов и победителей всероссийских и международных турниров. В программе – бальные танцы и танцы народов мира. 8 марта состоится концерт «Эти глаза напротив» с песнями Валерия Ободзинского.

В Верхневолжье продолжается театральный сезон. В областном академическом театре драмы 6 марта запланированы спектакли «13.Беспорядок» и «Охота жить», 8 марта – премьера «Как важно быть серьезным», 9 марта пройдет «Вечер русской поэзии». В Театре юного зрителя 6 и 7 марта покажут постановки «Митина любовь», «Вратарь и море».

Для маленьких зрителей в Театре кукол в длинные выходные представят спектакли «Про бабушек», «Сказка о рыбаке и рыбке» и другие.

6 марта в Вышневолоцком драмтеатре состоятся спектакли «Золушка» и «Примадонна», в Кимрском театре драмы и комедии – детский спектакль по пьесе Любови Духаниной «Чудесный колодец» и постановка для взрослых «Клинический случай» по произведению Рэя Куни.

В спортивный календарь событий вошли областные соревнования по автомобильному спорту в деревне Борихино, чемпионат области по рукопашному бою в ФОКе имени С. Ахмерова, лыжные гонки в Чуприяновке и многое другое.

Также в Тверской области проходят мероприятия, посвященные Масленице. Для жителей и гостей Верхневолжья подготовлены интерактивные программы.

Пресс-служба Правительства Тверской области