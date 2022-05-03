Верхневолжье присоединилось к всероссийской хоровой акции «ZаМир»

Тверская область присоединилась к всероссийской хоровой акции «ZаМир», в рамках которой хоровые коллективы исполняют песню «Хотят ли русские войны» в знаковом месте для того или иного региона, города.

В Верхневолжье площадкой проведения акции стал Ржевский мемориал Советскому солдату. Там 5 марта композицию исполнили хоровые коллективы Верхневолжья.

Участниками акции стали исполнители самых разных возрастов: от учащихся детских школ искусств до хоров ветеранов, а также юнармейцы. Солистом хора выступил Кирилл Суслов, уроженец города Ржева, финалист проекта «Голос» на Первом канале.В общей сложности событие объединило более 250 человек.

Акция завершилась возложением цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.