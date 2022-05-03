Губернатор Игорь Руденя поздравил тверскую лыжницу Наталью Непряеву с победой в общем зачете Кубка мира

Президент федерации лыжных гонок Тверской области Наталья Непряева досрочно выиграла общий зачет Кубка мира-2021/22. Она стала первой за 21 год российской лыжницей, одержавшей победу в сезоне. «Большой хрустальный глобус» тверская спортсменка получит несмотря на пропуск последних нескольких гонок на этапах Кубка мира – для победы ей хватило завоеванных ранее очков.

С этим событием Наталью Непряеву поздравил Губернатор Игорь Руденя.«Это историческое событие для лыжного спорта нашей страны! Впервые за 21 год обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала спортсменка из России. Такой выдающийся результат достигнут благодаря Вашему высочайшему спортивному мастерству и настоящему бойцовскому характеру. Вы заслуженно подтвердили лидирующие позиции отечественной лыжной школы на мировой арене», – говорится в телеграмме от Игоря Рудени.

Обладательница «Большого хрустального глобуса» определялась в сегодняшнем марафоне классическим стилем в Осло. Ближайшие соперницы Натальи по общему зачету – шведка Эбба Андерссон и норвежка Хайди Венг – заняли 9-ое и 10-ое место и потеряли шансы на победу.

Заслуженный мастер спорта России Наталья Непряева является одной из самых успешных российских лыжниц. На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине спортсменка завоевала золото, серебро и бронзу в различных дисциплинах. Наталья Непряева также является бронзовым призером XXIII Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

Спортсменка награждена орденом Дружбы и знаком «За заслуги в развитии Тверской области».

Пресс-служба Правительства Тверской области