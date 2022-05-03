Губернатор Игорь Руденя подписал распоряжение о назначении Евгения Морозова заместителем Председателя Правительства Тверской области

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Губернатор Игорь Руденя подписал распоряжение о назначении на должность заместителя Председателя Правительства Тверской области Евгения Морозова.
Евгений Морозов будет курировать направление, связанное с развитием информационных технологий в Верхневолжье.
Евгений Морозов окончил Военный институт правительственной связи (г. Орел),по квалификации инженер.Работал в крупных учреждениях Орла и Москвы; заместителем директора дирекции по развитию информационных систем, систем телекоммуникационной связи ГК «Олимпстрой» (г. Сочи).
С 2015 года по 2020 год работал в администрации Республики Комина различных руководящих должностях – заместителя Министрамассовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми, затем заместителя руководителя Администрации Главы Республики Коми.
Пресс-служба Правительства Тверской области