Губернатор Игорь Руденя в преддверии Международного женского вручил награды жительницам Верхневолжья

5 марта, в преддверии Международного женского дня, Губернатор Игорь Руденя вручил жительницам Верхневолжья государственные и региональные награды. Глава региона подчеркнул: в нашей стране этот день – символ весны и красоты.

«Для нас, мужчин, этот замечательный праздник служит ещё одной возможностью сказать вам добрые слова за любовь и заботу, теплоту и нежность, которые согревают и поддерживают нас с первых дней и на протяжении всей жизни. Благодаря вам остаются незыблемыми такие вечные ценности нашего народа, как большая и крепкая семья, верность и преданность Отечеству. В воспитании детей, медицине и образовании, в науке и культуре, в промышленности и сельском хозяйстве вы демонстрируете умение всецело отдавать себя любимому делу на благо нашей Родины», - сказал Игорь Руденя.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена руководитель Кашинского отделения Тверского филиала Страхового акционерного общества «ВСК» Ирина Ершова.

Медали Луки Крымского удостоены врач-кардиолог Областной клинической больницы Евгения Зубрыкина и врач-терапевт Областного клинического лечебно-реабилитационного центра Ксения Котова. В разгар пандемии Евгения Анатольевна перевелась врачом ультразвуковой диагностики в пульмонологическое отделение для лечения больных с коронавирусом. Ксения Константинова принимала активное участие в открытие инфекционного госпиталя на базе ОКЛРЦ и возглавила его.

«Наша главная задача, чтобы пациенты возвращались в свои семьи. И эта награда - не только заслуга всего коллектива, а признание всех работников медицины, которые трудились во благо здоровья нашего населения – начиная от санитарочки, медбрата до административного вектора», - уверена Ксения Котова.

Почетная грамота Министерства культуры РФ вручена председателю Тверского союза литераторов Марине Батасовой.

Почетный знак Тверской области «Слава матери» Игорь Руденя вручил жительнице деревни Вахонино Конаковского района Светлане Гусевой, воспитывающей пятерых детей.

«Большая семья – это не сложно, любые проблемы решаются сообща. И конечно мы ощущаем помощь со стороны государства. Отличная идея - предоставление школьной формы», - отметила Светлана Гусева.

Звание «Почётный журналист Тверской области» присвоено заместителю главного редактора газеты «Верхневолжская правда» (Селижаровский муниципальный округ) Надежде Ромашовой, «Почётный работник культуры и искусства Тверской области» - Елене Виноградовой, преподавателю Детской школы искусств имени В.В. Андреева.

Почетными работниками науки и образования Тверской области стали Елена Кун, заведующая кафедрой русского языка ВАВКО имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, а также Ирина Курочкина, преподаватель Тверского суворовского военного училища.

Звания «Почетный работник связи Тверской области» удостоена почтальон Старицкого почтамта Татьяна Смирнова, «Почётный экономист Тверской области» - главный бухгалтер газеты «Старицкий вестник» Ольга Соловьева.

Знак Губернатора «Во благо земли Тверской» вручен помощнику главы Калязинского района Марине Клементьевой.

Почетными грамотами и благодарностями главы региона отмечен труд представительниц промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ, транспорта, военной службы.

Пресс-служба Правительства Тверской области