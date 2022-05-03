Лилия Корниенко: «Для спекуляций на тему продовольствия нет никаких оснований»

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Член постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию Законодательного Собрания Тверской области, генеральный директор ОАО «Волжский пекарь» Лилия Корниенко отмечает, что предприятие работает в штатном режиме.
«Все мощности нашего предприятия работают в нормальном режиме, нормативные запасы сырья имеются. Мука, сахар, жир, дрожжи - сырье, которое идет для хлеба - всё в наличии», - отметила Лилия Корниенко
Она подчеркнула, что для спекуляций на тему продовольствия нет никаких оснований.