Лилия Корниенко: «Для спекуляций на тему продовольствия нет никаких оснований»

Член постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию Законодательного Собрания Тверской области, генеральный директор ОАО «Волжский пекарь» Лилия Корниенко отмечает, что предприятие работает в штатном режиме.

«Все мощности нашего предприятия работают в нормальном режиме, нормативные запасы сырья имеются. Мука, сахар, жир, дрожжи - сырье, которое идет для хлеба - всё в наличии», - отметила Лилия Корниенко

Она подчеркнула, что для спекуляций на тему продовольствия нет никаких оснований.