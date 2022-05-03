В Твери для обладательниц государственных и региональных наград подготовили выставку от детских изостудий «Зебра» и «Колибри»

В Твери участницам торжественной церемонии вручения государственных и региональных наград, которую 5 марта провел Губернатор Игорь Руденя, представлена выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященная Международному женскому дню. В экспозицию вошли работы учеников и выпускников Заслуженного коллектива Тверской области образцовой студии изобразительного искусства «Зебра» и народного коллектива детской студии декоративно-прикладного искусства «Колибри» ДК «Химволокно».

Изостудия «Зебра» создана в 1989 году в ДК «Химволокно. За 32 года творческий коллектив выпустил сотни одаренных детей и подростков, многие из которых успешно учатся в художественном колледже им. А.Г. Венецианова, в художественных вузах Москвы и Санкт-Петербурга.

Студия декоративно-прикладного искусства «Колибри» создана в сентябре 1998 года, в 2003 году коллективу присвоено звание «народный самодеятельный коллектив».

В 2020 и в 2021 году юные художники изостудий «Зебра» и «Колибри» стали победителями конкурса «Дни классики» организованного Государственным Эрмитажем. Среди воспитанников студий – лауреаты премии «Одаренные дети» города Твери в области культуры и искусства.

Летом 2021 года в рамках проекта «Екатерининская миля» учащиеся, выпускники и преподаватели студий «Зебра» и «Колибри» сделали роспись стрит-арт «Екатерина Великая и Тверь» в городе Твери на Студенческом переулке.

Пресс-служба Правительства Тверской области