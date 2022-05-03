Губернатор Игорь Руденя поздравил с вековым юбилеем жительницу Твери, труженицу тыла Матрену Ивановну Дроздову

5 марта 100 лет исполнилось жительнице Твери, ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Матрене Ивановне Дроздовой. С юбилеем Матрену Ивановну поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Вы принадлежите к легендарному поколению людей, которые не жалели сил, защищая нашу землю от врага, трудились в едином порыве во имя Победы в Великой Отечественной войне. Пусть мирное небо над нашей страной, сохраненное Вами, никогда не омрачается», – отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Матрена Ивановна родом из деревни Анисимово Калининского района. До начала Великой Отечественной войны трудилась на Калининской ткацкой фабрике.

Осенью 1941 года вместе с другими работниками фабрики рыла окопы в Селижаровском районе, затем вернулась в родную деревню. До 1977 года работала животноводом и полеводом в колхозе им. Когановича (совхоз «Петровское»). С 1980 года переехала в Калинин. Удостоена медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Матрена Ивановна воспитала троих детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области