В Тверской области усиливают направления по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями

Региональные программы по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями рассмотрены 4 марта на заседании Президиума Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени. Их главная цель – повышение качества и доступности медицинской помощи жителям Верхневолжья.

«Для Тверской области формирование современной, эффективной и доступной системы медпомощи населению на всей территории региона является приоритетом», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Работа в рамках программ ведется по нескольким направлениям. Это совершенствование оказания медпомощи, развитие материально-технической базы, диагностики и профилактики.

В сердечно-сосудистом звене регион активно внедряет современные стандарты медпомощи. Проводятся операции аорто-коронарного шунтирования, по замене клапанов сердца, установке стентов. Акцент делается на регулярные профосмотры и проведение диспансеризации граждан.

Для сосудистых центров области приобретены томограф, аппараты УЗИ, функциональные кровати и прочее оборудование. Планируется закупка новой медтехники: КТ, ангиографа и др.

В программу на ближайшие годы включена организация центров плановой кардиологии с блоком интенсивной терапии, отделений ранней реабилитации, аритмологических кабинетов, совершенствование маршрутизации пациентов и другие мероприятия. Заявлены стимулирующие выплаты специалистам, комплекс обучающих семинаров для медиков, информационные кампании по пропаганде здорового образа жизни среди жителей.

В онкологии акцент делается на расширении высокотехнологичных видов медицинской помощи, ведется работа по увеличению числа схем химиотерапии при лечении онкологических заболеваний.

В предыдущие два года онкологическая служба региона усилена новой современной техникой. Приобретено порядка 60 единиц оборудования, в том числе линейный ускоритель, компьютерный томограф, маммограф, передвижной рентгеновский аппарат (С-дуга) в областной онкодиспансер.

Свыше 40 единиц медтехники пополнило открытый в 2021 году в Твери Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). За первые полгода работы здесь приняли почти 5000 пациентов, обратившихся для диагностики, наблюдения и за консультациями.

Первый в регионе ЦАОП открыт по национальному проекту «Здравоохранение». Одна из главных задач создания Центра – диагностика онкологических заболеваний на ранних стадиях.

Для повышения качества работы онкослужбы в рамках региональной программы заложено расширение сети смотровых кабинетов в медорганизациях муниципалитетов, расширение молекулярно-генетических методов исследований и цифровой микроскопии, совершенствование иммуногистохимических исследований.

В программе также предусмотрено дополнительное финансовое стимулирование врачей-онкологов, усиление диспансерного и профилактического направлений.

Пресс-служба Правительства Тверской области