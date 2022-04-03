Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Межведомственной комиссии по земельным отношениям

4 марта Губернатор Игорь Руденя провел заседание Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям. В частности, рассмотрены вопросы о переводе земельных участков из одной категории в другую для реализации инвестиционных проектов в сфере туризма и активного отдыха.

По мнению Игоря Рудени, оперативное предоставление земельных участков под инвестиционные проекты –важная часть работы по обеспечению роста экономики, занятости населения и комплексного развития муниципальных образований Верхневолжья.

Одобрен перевод трёх участковобщей площадью 6,3 га в Никулинском сельском поселении Калининского района из земель сельскохозяйственного назначения в категорию особо охраняемых территорий и объектов для организации базы отдыха «Даниловское озеро». Она будет включать гостевые дома, конференц-зал, ресторан, спортивную площадку, музей русского зодчества и ряд других объектов.

Также в этом поселении планируется размещение спортивного комплекса. Для этих целей одобрен перевод двух участков площадью 11,87 га из категории сельхозземель в категории земель особо охраняемых территорий и земель промышленности и иного специального назначения.

Кроме того, в Тверской области продолжается работа по установлению охранных зон для газопроводов. Участники комиссии одобрили установление таких зон в Вышнем Волочке, Фирово, ряде населенных пунктов Зубцовского района.

Пресс-служба Правительства Тверской области