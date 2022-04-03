На онлайн-программе в честь 8 марта жители Тверской области смогут узнать о выдающихся женщинах страны

Жителей Тверской области 8 марта приглашают на праздничную онлайн-программу в честь Международного женского дня. На сайте московского Музея Победы https://victorymuseum.ru/playbill/events/mezhdunarodnyy-zhenskiy-den12/

интернет-пользователей ждут исторические видеоролики, весенние мастер-классы, кинопоказ и праздничный концерт.

Посетители сайта узнают о судьбах женщин в годы Великой Отечественной войны. В цикле программ «Люди и судьбы» зрителям расскажут о молодой разведчице Вере Шапошниковой, труженице тыла Евгении Жихаревой, бактериологе, создательнице советской вакцины против чумы Магдалине Покровской, летчице Валентине Гризодубовой, первой в СССР женщине-водолазе Нине Соколовой и других легендах.

Пользователи «побывают» на экспозициях Музея Победы, увидят фотографии военных лет и архивные кинокадры.

Помимо этого, посетителям представится возможность побывать на онлайн-концерте, принять участие в мастер-классах по акварельной живописи и сухой пастели. Лауреаты конкурса «Моя Победа» научат рисовать букеты тюльпанов и сирени. А юные интернет-пользователи смогут своими руками сделать подарки для мам и бабушек.

В онлайн-кинотеатре пользователи смогут посмотреть советский художественный фильм «Крылья» режиссера Ларисы Шепитько о послевоенной жизни бывшей боевой лётчицы, а ныне директора училища Надежды Петрухиной (Майя Булгакова), в которой не гаснет пронзительное желание летать.

Пресс-служба Правительства Тверской области