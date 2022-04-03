В Тверской области начал работу Координационный совет по вопросам повышения уровня финансовой грамотности населения

В Правительстве Тверской области состоялось первое заседание Координационного совета по вопросам повышения уровня финансовой грамотности населения. Решение о его создании принято в конце 2021 года на заседании Президиума регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Совет создан для повышения эффективности защиты интересов жителей Верхневолжья как потребителей финансовых услуг, формирования у граждан ответственного отношения к личным финансам.

Первое заседание провела заместитель Председателя Правительства Тверской области - Министр финансов региона Марина Подтихова. В нем приняли участие Управляющий отделением по Тверской области ГУ Банка России Николай Комаров, руководитель регионального Управления Федеральной налоговой службы Александр Белишев. В обсуждении вопросов также участвовали управляющий областным Отделением Пенсионного фонда РФ Вячеслав Воеводин, уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова, руководители ведомств и организаций региона.

Главной темой заседания стало подведение итогов реализации региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Тверской области на 2020-2023 годы». Определены приоритеты на 2022 год, обозначены актуальные направления в связи со сложившейся экономической ситуацией в условиях введения ограничительных мер.

Так, принято решение о совершенствовании способов информирования жителей Верхневолжья по вопросам финграмотности для предотвращения случаев финансового мошенничества.

В Тверской области регулярно проходят мероприятия, направленные на информирование граждан по вопросам финансов. В них вовлечены жители Верхневолжья, начиная с самого юного возраста.

В учебных заведениях на постоянной основе проводятся тематические недели и олимпиады. С 1 по 31 марта 2022 года для учеников 1-9 классов на платформе Учи.ру организована Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности.

Участие в подобных мероприятиях дает возможность юным гражданам сформировать систему знаний о механизме работы финансовых институтов, способствует их профессиональному самоопределению.

Пресс-служба Правительства Тверской области