НЕПРОСТОЕ, НО НЕОБХОДИМОЕ РЕШЕНИЕ

Валерий ГОРЕЛИКОВ,

Руководитель военно-патриотического союза «Звезда», Конаковский район.

- Решение Президента по проведению спецоперации означает, что все возможности иначе устранить нарастающую угрозу России со стороны НАТО были исчерпаны, помочь жителям Донбасса, защитить их от агрессии, поддержать в борьбе за независимость можно только военной операцией. Своим надо помогать.

Поддержка нужна и руководству нашей страны. Россия начала военную операцию и она должна быть завершена с тем результатом, который озвучил наш Президент: демилитаризация и денацификация Украины, уничтожение дискриминации в отношении русскоязычного населения.

Желаю нашим военным скорейшего завершения спецоперации и воцарения мира на территории Украины.