НЕПРОСТОЕ, НО НЕОБХОДИМОЕ РЕШЕНИЕ

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Валерий ГОРЕЛИКОВ,
Руководитель военно-патриотического союза «Звезда», Конаковский район.
- Решение Президента по проведению спецоперации означает, что все возможности иначе устранить нарастающую угрозу России со стороны НАТО были исчерпаны, помочь жителям Донбасса, защитить их от агрессии, поддержать в борьбе за независимость можно только военной операцией. Своим надо помогать.
Поддержка нужна и руководству нашей страны. Россия начала военную операцию и она должна быть завершена с тем результатом, который озвучил наш Президент: демилитаризация и денацификация Украины, уничтожение дискриминации в отношении русскоязычного населения.
Желаю нашим военным скорейшего завершения спецоперации и воцарения мира на территории Украины.