Сергей Захаров «Ночные волки» поддерживают решение о спецоперации на Украине

Президент торжокского отделения мотоклуба «Ночные Волки» Сергей Захаров считает, что верным решением проведение специальной военной операции Вооруженных Сил России по защите жителей ДНР и ЛНР, а также по денацификации и демилитаризации Украины.

«Поддерживаем решение нашего президента о спецоперации, считаем его необходимым и верным, потому что мы не можем терпеть разгула неонацизма и жертв среди мирного населения. Не понаслышке знаем, что происходило и происходит на Украине. Поддерживаем наших военнослужащих!» – сказал Сергей Захаров.

Он также сообщил, что 3 марта из Москвы в сторону Украины направлена фура с гуманитарной помощью от мотоклуба «Ночные Волки».