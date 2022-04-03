Губернатор Игорь Руденя поздравил главного врача детской областной больницы Анну Зайцеву, удостоенную Президентом РФ высокой награды

Президент Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». За высокий профессионализм и добросовестную работу по организации и оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции медалью Луки Крымского награждена главный врач детской областной клинической больницы Анна Зайцева. Телеграмму медику направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вы блестяще проявили себя как профессионал и организатор в сфере медицины, внесли свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией на территории Тверской области. Желаю Вам и впредь добиваться неизменных успехов в работе по сохранению жизней и здоровья юных граждан России, приумножении традиций российского детского здравоохранения», – подчеркнул Игорь Руденя.

Анна Зайцева работает в сфере здравоохранения 18 лет.

Под руководством Анны Зайцевой в детской областной клинической больнице было создано отделение для лечения детей с коронавирусной инфекцией.

Анна Васильевна также является главным внештатным детским специалистом по паллиативной медицинской помощи Министерства здравоохранения Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области