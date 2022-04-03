В Тверской области к Международному женскому дню откроется выставка «Искусство в изящных руках»

posted by Максим Малахов on пт, 03/04/2022 - 13:00

 

        

4 марта в преддверии Международного женского дня в Мемориально-художественном музее Владимира Серова откроется выставка «Искусство в изящных руках». Она посвящена женщинам, выбравшим путь художника – живописца, графика, скульптора, керамиста. Многие из них уже известны своими вернисажами, а некоторые только начинают свой путь в искусстве.

На выставке будут представлены живописные и графические работы, декоративная пластика и скульптура тверских художниц.     

 Выставка откроется в 16.00 в Мемориально-художественном музее Владимира Серова по адресу: поселок Эммаусс, д.29.

Дополнительную информацию можно получить по телефону:  (4822) 37-84-32.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области