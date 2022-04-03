В Тверской области прививку против коронавируса сделали свыше 252 тысяч жителей старшего возраста

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. С начала кампании прививку сделали 252 276 жителей старше 60 лет – это 76,4% от общего числа вакцинированных.

Специалисты считают вакцинацию для людей старше 60 лет обязательной, поскольку они находятся в группе риска и чаще всего у них фиксируется тяжелое течение болезни.

«Я недавно ревакцинировалась, чувствую себя хорошо, – рассказала пенсионерка из деревни Ошеево Лесного муниципального округа Екатерина Алексеевна Бойкова. – Считаю, что нужно обезопасить себя. В моем окружении многие люди преклонного возраста, как я, прошли вакцинацию и уверены, что поступили правильно».

Медики рекомендуют людям старшего возраста вакцинироваться и ревакцинироваться двухкомпонентной вакциной Спутник V и напоминают – вакцинация позволяет значительно снизить риски тяжелого течения коронавируса у жителей всех возрастов.

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 675 507 человек. В Тверской области продолжается вакцинация детей от 12 лет. Она проводится при наличии письменного согласия, в присутствии родителя (или иного законного представителя). На данный момент прививку сделал 521 ребенок.

В Твери иммунизация несовершеннолетних проводится в консультативно-диагностическом центре Детской областной клинической больницы. Вакцинальный кабинет работает по будням с 12.00 до 18.00, в субботу – с 09.00 до 14.00. Вакцинация организована строго по записи, по единому номеру 122.

Сертификат о прививке ребенок может получить при наличии паспорта (то есть с 14 лет). С 12 до 13 лет включительно несовершеннолетнему выдается справка на руки.

Прививочные пункты Верхневолжья работают как в будни, так и в выходные дни. Без предварительной записи прививку в Твери можно сделать в ТЦ «РИО», на площади Гагарина; в Торговом парке №1, на Октябрьском проспекте; в ТЦ «Рубин», на проспекте Калинина, и ТЦ «Вавилон», в фитнес-клубе «Атлетик Джим».

В стационарных кабинетах вакцинация проводится как без записи, так и по предварительной записи. Записаться можно по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов, которые размещены по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Пресс-служба Правительства Тверской области