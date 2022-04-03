Игорь Руденя поздравил жителей и ветеранов Оленинского муниципального округа с 79-летием освобождения территории от фашистских захватчиков

4 марта 79-ю годовщину освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков отмечает Оленинский муниципальный округ. Местных жителей и ветеранов с этим событием поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«С Великой Отечественной войной связаны героические страницы в истории оленинского края. Воины Красной Армии, мирные жители проявили стойкость и мужество, внесли неоценимый вклад в Великую Победу. Мы никогда не забудем подвига героев, погибших на полях сражений, всегда будем с особой теплотой и благодарностью относиться к ветеранам, передавать детям, внукам и правнукам правду о Великой Отечественной войне», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Оленинский край был освобожден Красной Армией после 17 месяцев оккупации и боевых действий. На территории муниципалитета были разрушены почти 400 сёл и деревень, уничтожены сельскохозяйственные и промышленные предприятия, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Через Оленинский район проходила линия Ржевско-Вяземского оборонительного рубежа. Местами ожесточённых боёв стали сёла Холмец, Молодой Туд, деревни Гусево, Тархово, Урдом.

В селе Холмец установлен мемориал, посвященный памяти воинов 158-й стрелковой дивизии. В районном центре находится памятник в честь оленинцев, погибших во время войны, и Аллея Славы Героев Советского Союза.

Пресс-служба Правительства Тверской области