Игорь Руденя поздравил жителей и ветеранов Оленинского муниципального округа с 79-летием освобождения территории от фашистских захватчиков

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4 марта 79-ю годовщину освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков отмечает Оленинский муниципальный округ. Местных жителей и ветеранов с этим событием поздравил Губернатор Игорь Руденя.
«С Великой Отечественной войной связаны героические страницы в истории оленинского края. Воины Красной Армии, мирные жители проявили стойкость и мужество, внесли неоценимый вклад в Великую Победу. Мы никогда не забудем подвига героев, погибших на полях сражений, всегда будем с особой теплотой и благодарностью относиться к ветеранам, передавать детям, внукам и правнукам правду о Великой Отечественной войне», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.
Оленинский край был освобожден Красной Армией после 17 месяцев оккупации и боевых действий. На территории муниципалитета были разрушены почти 400 сёл и деревень, уничтожены сельскохозяйственные и промышленные предприятия, объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры.
Через Оленинский район проходила линия Ржевско-Вяземского оборонительного рубежа. Местами ожесточённых боёв стали сёла Холмец, Молодой Туд, деревни Гусево, Тархово, Урдом.
В селе Холмец установлен мемориал, посвященный памяти воинов 158-й стрелковой дивизии. В районном центре находится памятник в честь оленинцев, погибших во время войны, и Аллея Славы Героев Советского Союза.
Пресс-служба Правительства Тверской области